РФ за добу втратила понад 1700 військових та 31 танк – Генштаб
Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1740 військових, 31 танк, 42 бронемашини, 15 артсистем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 484 030 (+1 740) осіб,
- танків − 7 485 (+31) од,
- бойових броньованих машин − 14 417 (+42) од,
- артилерійських систем − 12 487 (+15) од,
- РСЗВ − 1 070 (+4) од,
- засобів ППО − 797 (+0) од,
- літаків − 350 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 936 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 197 (+3) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 878 (+59) од,
- спеціальної техніки − 2 048 (+6) од.