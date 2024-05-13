РФ за добу втратила понад 1700 військових та 31 танк – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1740 військових, 31 танк, 42 бронемашини, 15 артсистем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали: