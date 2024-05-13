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РФ за добу втратила понад 1700 військових та 31 танк – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1700 військових та 31 танк – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1740 військових, 31 танк, 42 бронемашини, 15 артсистем, 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 484 030 (+1 740) осіб,
  • танків − 7 485 (+31) од,
  • бойових броньованих машин − 14 417 (+42) од,
  • артилерійських систем − 12 487 (+15) од,
  • РСЗВ − 1 070 (+4) од,
  • засобів ППО − 797 (+0) од,
  • літаків − 350 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 936 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 197 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 878 (+59) од,
  • спеціальної техніки − 2 048 (+6) од.

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