У США оцінили ефект експортних обмежень на постачання чипів до Росії

В уряді США переконані - експортні обмеження працюють і уповільнюють воєнну машину Кремля. Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, повідомляє Голос Америки.

"Ми ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення і додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень" , - заявила Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі 8 травня.

На слуханнях, що були присвячені бюджету відомства на 2025 рік, сенатори-республіканці від штату Техас Джейк Еллзі та Тоні Гонзалес висловили занепокоєння тим, що американські мікрочипи знаходять в зброї, яку застосовує Росія, Іран, а також в північнокорейських дронах, які Росія використовує для атак по Україні.

"Як видається, вони можуть використовувати чипи, які ми вважаємо нешкідливими комерційними чипами, з летальною метою" , - заявив Еллзі, звертаючись до посадовиці.

Раймондо висловила переконання, що експортні обмеження США "значно сповільнили Росію" і вказала, що саме через обмежений доступ до західних мікрочипів, Росія "змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і подібних речей, а саме це вони і роблять, саме тому, що наші початкові обмеження працюють".

Росіяни змушені використовувати комерційні чипи і переналаштовувати свою техніку, вони також мають покладатись на Іран та Китай, щоб отримувати такі мікрочипи, додала вона.

Раймондо наголосила - США постійно збільшують санкції. "Ми використовуємо всі наявні засоби, щоб розв'язати проблему" , - запевнила посадовиця.

"Якщо ми дізнаємось, що китайська компанія обходить наші експортні обмеження щодо Росії, ми включаємо цю компанію до санкційного переліку, що дозволяє нам розглянути кожну базу даних у світі, отримати дані з публічного доступу та приватні, щоб дізнатись, що насправді відбувається" , - додає вона.

Все ж США не мають наміру повністю припиняти торгівлю з Китаєм, а натомість зосередяться на конкретних високотехнологічних товарах, "які ми маємо і до яких вони не можуть отримати доступ іншим чином" і які є важливими для військових спроможностей Китаю, каже Раймондо