Споживання електрики зросло, запланований рекордний імпорт – "Укренерго"

В Україні зранку 13 травня споживання електрики зросло на 6,7% у порівнянні з п'ятницею. На сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи – майже 20 тисяч МВт*год.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

В енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

Вчора, 12 травня, для подолання дефіциту було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 06:00 та з 20:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 08:00 до 19:00, на запит польського оператора енергосистеми, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію з 17:00 до 24:00.

Протягом доби запланований імпорт електронергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 19 484 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.

На ранок знеструмлені 412 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – в Сумській області.