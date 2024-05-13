У Калузькій області РФ стався витік нафти після удару по НПЗ – ЗМІ

Витік 5 тонн нафти стався на нафтопроводі в Калузької області після атаки БПЛА на НПЗ "Перший завод" 10 травня.

Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела.

Атаку на НПЗ у селищі Полотняний Завод було здійснено в ніч з 9 на 10 травня.

Як раніше повідомляло видання з посиланням на місцевих мешканців, які публікували відео, після атаки на НПЗ сталася пожежа.

Губернатор підтвердив атаку, проте не сказав, про яке саме підприємство йдеться. Як з'ясувала Astra, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули 3 цистерни з паливом.

Крім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти. Ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляли місцеві жителі, працівників заводу було евакуйовано в районі 12 ночі.