Британська розвідка проаналізувала використання окупантами легких всюдиходів

Британська розвідка відзначила все частіше використання армією РФ легких всюдиходів та мотоциклів у військових цілях, зауваживши, що це має і певні переваги, і недоліки, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 13 травня.

Аналітики відзначають, що з початку 2024 року Росія, скоріш за все, наростила використання на фронті легких транспортних засобів цивільного призначення, як всюдиходи та мотоцикли з високою прохідністю, для військових цілей – перевезення особового складу та здійснення атак на українські позиції, зокрема у нічний час.

Вони пригадали, як у листопаді 2023 року правитель Росії особисто оглядав новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3. З’являлась інформація, що Росія придбала їх понад 2100 одиниць.

Аналітики розвідки припускають, що росіяни активізували використання цих легких та швидких транспортних засобів для того, щоб швидко проводити розвідку українських позицій та використовувати результати для завдання ураження за допомогою артилерії, FPV-дронів чи інших ударних безпілотників.

Водночас ці засоби, попри свою мобільність як додаткову перевагу, більш вразливі до вогневого ураження за допомогою різної зброї, у тому числі українських FPV.