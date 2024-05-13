ВАКС заочно арештував ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського − його спільно з ексміністром оборони і директором департаменту цього міністерства обвинувачують у завданні збитків державі на суму 17,44 млн гривень, повідомляє Українська правда.

"13 травня року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн" , – йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що під час досудового розслідування з’ясувалося, що Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме − ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 році Гладковському повідомили про підозру. У квітні 2020 року підозру оголосили і ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони. Їм інкримінують ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України.

02.07.2021 обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

16 квітня через неявку до суду Гладковського оголосили в розшук.