На Луганщині ЗСУ вдарили по складу боєприпасів окупантів – ОВА

Українські військові завдали удару по складу боєприпасів росіян в окупованому Сорокиному на Луганщині.﻿﻿ Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомляє Українська правда.

"В окупованому Сорокиному (Краснодоні) вибухнув склад з БК. Це вже третя надзвичайна ситуація в тилу росіян на Луганщині упродовж тижня.

І якщо без запасів пального їхні військові ще трохи протягнуть, то боєкомплект, що сьогодні так яскраво палав у Сорокиному, витрачається ворогом досить швидко. Щоб накопичити його в іншому місці, подалі від лінії фронту, буде потрібен значний проміжок часу" , – повідомив Лисогор.

В ОВА зазначають, що склад, по якому завдали удару, знаходився на кордоні з РФ – до лінії бойового зіткнення близько 130 км. Через це його вважали безпечним.

"Тепер російські військові у цьому районі мають обмежений запас БК, що невдовзі має позначитися на їхніх наступальних діях" , – зазначив начальник ОВА.

Відео масштабної пожежі та потужних вибухів публікують очевидці в соцмережах.

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що на під'їздах до міста перекрито дороги.