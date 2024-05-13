Секретар РНБО: Загрози нападу на Харків ми не бачимо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко повідомив, що Україна не бачить ризику російського нападу на Харків попри нові наступальні дії на область, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Литвиненко в інтерв'ю AFP пише Barron's.

Литвиненко повідомляє виданню, що наразі тривають бойові дії в прикордонні з Росією в Харківській області.

"Можна сказати, що загрози нападу на місто Харкова ми не бачимо".

"Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні. Зараз їх набагато більш як 30 тисяч".

За його словами, російський наступ, ймовірно, був спрямований на створення "буферної зони", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії.

Що передувало:

10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині. Там тривають інтенсивні бої. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні. Сили оборони спрямовують на Харківщину додаткові резерви.

Триває евакуація цивільного населення з громад прикордоння області.