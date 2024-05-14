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Курс валют НБУ на 14 травня

Курс валют НБУ на 14 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 травня знизився до рівня 39.6196 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.7495 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.7107 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 6 коп. до 43.7254 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.9762 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.619 600 --0.101
EUR Євро 42.749 500 --0.0653
GBP Фунт стерлінгів 49.710 700 --0.0394
CHF Швейцарський франк 43.725 400 --0.0632
PLN Польський злотий 9.976 200 +0.0059

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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