Курс валют НБУ на 14 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 13 травня знизився до рівня 39.6196 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 42.7495 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.7107 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 6 коп. до 43.7254 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.9762 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.619 600
|EUR
|Євро
|42.749 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.710 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.725 400
|PLN
|Польський злотий
|9.976 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.