Курс валют НБУ на 14 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 14 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 13 травня знизився до рівня 39.6196 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.7495 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 49.7107 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 6 коп. до 43.7254 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.9762 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.619 600 EUR Євро 42.749 500 GBP Фунт стерлінгів 49.710 700 CHF Швейцарський франк 43.725 400 PLN Польський злотий 9.976 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.