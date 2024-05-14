Генштаб про ситуацію на Харківщині: ЗСУ прочісують міську забудову у Вовчанську

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку ЗСУ відбили 13 атак росіян. Українські військові проводять прочісування міської забудови у місті Вовчанськ.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23:00 13 травня.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.

"Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки", – йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне. Противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут - Іванівське, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка - Кліщіївка. Втрат позицій не допущено, на деяких ділянках покращили тактичне положення, а на окремих, внаслідок інтенсивного вогневого впливу ворога, було проведено зміну позицій для збереження життя наших захисників та сплановано заходи із перегрупування підрозділів.

На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине - Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника.

На напрямках Соловйове – Сокіл, Очеретине – Соловйове, Очеретине – Євгенівка, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Піски - Нетайлове втрат позицій недопущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках в межах напрямку нашими підрозділами покращено тактичне положення.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне - Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання - Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски - Кринки.На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом поточної доби противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.