У РФ після атаки безпілотника зійшов з рейок потяг з пальним – ЗМІ

У Волгоградській області зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив пальне. За даними російських медіа, це сталося через атаку безпілотника.

У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій причиною назвали "стороннє втручання".

"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося загоряння однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежні розрахунки першого пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння о 03:38" , - повідомили в МНС.

За даними Telegram-каналу Baza﻿ та місцевих російських медіа, причиною сходу з рейок стала атака безпілотника.

"Внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив палива і загорілася трава" , – пише канал.

Зазначається, що загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.