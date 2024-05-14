У РФ після атаки безпілотника зійшов з рейок потяг з пальним – ЗМІ
У Волгоградській області зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив пальне. За даними російських медіа, це сталося через атаку безпілотника.
У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій причиною назвали "стороннє втручання".
"У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося загоряння однієї цистерни з дизпаливом і вагона з пиломатеріалами. Пожежні розрахунки першого пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння о 03:38", - повідомили в МНС.
За даними Telegram-каналу Baza та місцевих російських медіа, причиною сходу з рейок стала атака безпілотника.
"Внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього стався розлив палива і загорілася трава", – пише канал.
Зазначається, що загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.