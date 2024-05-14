РФ за добу втратила 1400 військових, 49 безпілотників та літак – Генштаб
Росія за минулу добу втратила приблизно 1400 військових, 49 безпілотників, 43 бронемашини, 28 артсистем, літак та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 485 430 (+1 400) осіб,
- танків − 7 496 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 460 (+43) од,
- артилерійських систем − 12 515 (+28) од,
- РСЗВ − 1 070 (+0) од,
- засобів ППО − 798 (+1) од,
- літаків − 351 (+1) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 985 (+49) од,
- крилатих ракет − 2 197 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 907 (+29) од,
- спеціальної техніки − 2 054 (+6) од.