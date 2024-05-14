У Держдепі США прокоментували звільнення Путіним Шойгу

У Державному департаменті США прокоментували звільнення з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу і його заміну на Андрія Бєлоусова. Про це під час брифінгу сказав заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє Європейська правда.

За його словами, перестановки в російському Міноборони свідчать про те, що кремлівський правитель Володимир Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.

"Ми вважаємо, що це ще одне свідчення того, що Путін відчайдушно хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України, попри те, що вона завдає значних збитків російській економіці і призводить до великих втрат російських військ, які, за деякими оцінками, сягають 315 тисяч осіб" , – зазначив представник Держдепу.

Він додав, що Путін міг би закінчити війну будь-якої миті, вивівши війська, "замість того, щоб продовжувати щодня здійснювати жорстокі атаки на український народ".

Нагадаємо, Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійме посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що новий очільник російського Міноборони Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна. А президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що заміна міністра оборони пов’язана з бажанням російського режиму продовжувати загарбницьку війну проти України.