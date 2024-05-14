Салліван: США працюють з союзниками, щоб надати Україні більше Patriot
У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Європейська правда.
Салліван розповів, що одна з тих тем, які він щодня обговорює із щонайменше одним з одним із союзників США – це постачання додаткових Patriot Україні.
"І я думаю, що нещодавно ми отримали хороші новини від одного із союзників про поставку однієї батареї", – зазначив він.
Представник адміністрації також розповів, що крім Patriot США шукають у інші системи ППО, якими б союзники могли поділитися з Україною.
Також із союзниками обговорюються способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти союзникам задовольнити їхні потреби в протиповітряній обороні.