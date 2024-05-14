Пентагон: Наступ росіян на Харківщині не був неочікуваним для України

У Пентагоні заявляють, що наступальна активність російської окупаційної армії у Харківській області не була неочікуваною. Про це під час брифінгу сказала речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

За її словами, українська сторона також була готова до наступу РФ у Харківській області.

"Це (російський наступ. – Ред.) не було чимось несподіваним, це те, чого очікували і українці. Ми знаємо, що вони (російські війська. – Ред.) посилили деякі з тих прикордонних обстрілів. І, швидше за все, найближчими тижнями вони збільшать їхню кількість" , – зазначила представниця Пентагону.

Вона наголосила, що наразі США роблять все можливе, щоб бути впевненими, що Україна має все необхідне.

"Ми віримо, що українці продовжують доводити на полі бою, що вони не тільки можуть відбивати російські атаки, але й можуть робити це успішно" , – додала Сінгх.

Водночас у Пентагоні визнають, що "українці постраждали" через затримку із наданням допомоги від США.

"І ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але, знаєте, ми впевнені в українцях… ми віримо, що вони досягнуть успіху" , – підкреслила вона.

У Держдепі США раніше заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує.

Держсекретар Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.