В Україні зросло споживання електрики через похолодання – "Укренерго"

Споживання електрики відчутно зросло через похолодання: у ранкові години використання більше на 4,5% у порівнянні з понеділком. Вчора вечірній максимум споживання був на 4% вищим за максимум у п'ятницю.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

В енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит.

У ніч на 13 травня, через зростання споживання, "Укренерго" подовжило застосування графіків обмеження потужності для промисловості з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня.

Вчора, 13 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 10:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Українців закликають продовжити ощадливо споживати електрику, особливо з 17:00 до 24:00.

Протягом доби запланований новий рекордний імпорт електроенергії Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 21 072 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 463 МВт. Учора імпортували майже 20 тисяч МВт*год.

На ранок знеструмлений 421 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – в Київській області.