Зеленський – Блінкену: Для захисту Харківщини потрібні два комплекси Patriot

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном порушив питання про потреби у засобах протиповітряної оборони, зокрема, для Харкова й області, повідомляє Європейська правда.

Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – "це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема".

"Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це" , – зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає "важкі часи", але узгоджена у США допомога "зараз перебуває в дорозі", а деякі засоби будуть доставлені.

Він переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

"І ми впевнені, як і багато інших партнерів України, що Україна досягне перемоги на полі бою" , – підкреслив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. В ході візиту у нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У Білому домі розповіли﻿, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.