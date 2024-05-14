У Часовому Ярі бої не вщухають, росіяни шукають слабкі місця – ОСУВ "Хортиця"

У Часовому Ярі на Донеччині окупанти намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні. За добу ворог здійснив понад 12 штурмів.﻿﻿ Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"У Часовому Ярі ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу" , – сказав речник.

За словами Волошина, ворог намагається захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ.

Наразі окупанти уже не проводять таких масованих м'ясних штурмів, як раніше, а частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

Окупанти кидають на штурм мобілізованих, колишніх в'язнів, а техніку - приберігають. У подібних штурмах беруть участь в'язні із підрозділів "Шторм Z", "Шторм V".

Противник докладає всіх зусиль, щоб досягти успіху на цьому напрямку, але ворог там успіху не має, попри активний артилерійський вплив.

Лише за попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів. На ранок також було зафіксовано 12 штурмів ворога.

В районі Іванівського - 1 штурм і 139 обстрілів з різних видів озброєння.

Загалом за добу на Часовоярівському напрямку ворог здійснив майже 300 скидів з дронів-камікадзе і 1330 обстрілів із різних видів озброєння.