Лише 50% біженців готові колись повернутися до України − опитування

Лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні, повідомляє Українська правда.

Говорячи про умови, за яких українці готові повернутися додому, відносно найбільше респондентів назвали нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%).

Далі йдуть житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).

16% опитаних наголосили на можливості знайти роботу та 13% − на можливості дітей відвідувати школу чи садок.

Соціологи проаналізували відповіді українців на запитання про їх задоволеність життям закордоном, умови для повернення в Україну та їх бажання отримати паспорт іншої країни і дійшли висновку, що більш імовірно можуть повернутися ті, хто водночас не має і не подавав документи на громадянство іншої країни, не повністю задоволені умовами життя в новій країні, висловлюють певні умови для повернення додому.

"Відповідно до такого підходу рівно половина респондентів (50%) є тими, хто більш імовірно може повернутися в Україну. Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання далі щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах", – зазначають соціологи.

При цьому соціологи підкреслюють, що поки тривають масштабні воєнні дії (із невизначеним результатом), то будь-які оцінки є орієнтовними − відповідно неможливо точно визначити, скільки ж насправді українців повернуться.

"Результати опитування, наведеного у цьому пресрелізі, показують, що значна частина українських біженців втрачають (або вже втратили) зв’язок з Україною. На жаль, це було абсолютно очікувано і в будь-якому випадку ми би втратили частину громадян. Проте відкритим лишається питання, яку ж частину громадян можна буде повернути і що є сенс для цього робити" , – розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

За його словами, з одного боку, держава, українське громадянське суспільство та прості громадяни мають підтримувати контакти з громадянами закордоном, працювати з ними, зберігати зв’язок та мотивувати повернутися.

З іншого боку, українці закордоном також повинні мати мотивацію повернутися та докладати релевантних зусиль для збереження зв’язку з Україною.

Дослідження тривало 20-26 квітня. Методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше), що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Формально за звичайних обставин теоретична статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95) не перевищувала 3,5%. Водночас соціологи наголошують, що відсутність надійних статистичних даних про кількість і розселення українських біженців, відсутність даних про їх статевовікову структуру, вкорінення окремих українських біженців і, як наслідок, менший інтерес до участі в українських опитуваннях та особливості методу онлайн-інтерв’ю впливають на похибку і фактична похибка буде дещо вищою.

Попри це КМІС вважає, що отримані результати все одно зберігають значну репрезентативність та дозволяють аналізувати суспільні настрої українських біженців.