ЗСУ про можливий наступ на Сумщину: Даватимемо відповідь при спробі проникнення

Ситуація на кордоні з РФ у Сумській області є напруженою, російська армія продовжує обстріли прикордонних населених пунктів, заявив 14 травня розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

"Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Ми відстежуємо ці рухи підрозділів особового складу, техніки. Вони ж перекидають. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ – це 560 кілометрів. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – ред.).

Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь" , – каже речник ОТУВ "Сіверськ".

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що після Харківщини Росія може розпочати наступ на Сумщині.

Як розповів він The New York Times, на Харківщині ситуація – "на межі", "з кожною годиною ситуація наближається до критичної". Метою Росії також називає відтягування українських сил з інших напрямків. І, за словами Буданова, їй це вдається.

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