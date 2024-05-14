Уряд призначив тимчасових керівників Мінагрополітики та Мінінфраструктури
Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури. Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Так, тимчасово покладено виконання обов’язків:
- міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича;
- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.
Тарас Висоцький
У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент". Кваліфікація: магістр з менеджменту.
Трудова діяльність:
- 2019 рік: перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.
- 2019-2021 роки: заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
- З 2021 року: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.
Василь Шкураков
У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Ступінь: магістр.
- 2005-2018 роки: Міністерство фінансів України. Шлях від економіста до директора Департаменту. З 2018 року - заступник міністра.
- 2017-2018 роки: ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". Посада: заступник гендиректора з економіки та фінансів.
- 2020 рік: ПрАТ "Укрфінжитло". Генеральний директор.
- З серпня 2021 року: перший заступник міністра інфраструктури України.
Нагадаємо, раніше Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.