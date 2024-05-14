Уряд призначив тимчасових керівників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури. ﻿Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Так, тимчасово покладено виконання обов’язків:

міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича;

міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.

Тарас Висоцький

У 2008 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент". Кваліфікація: магістр з менеджменту.

Трудова діяльність:

2019 рік: перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

2019-2021 роки: заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

З 2021 року: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

Василь Шкураков

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Ступінь: магістр.

2005-2018 роки: Міністерство фінансів України. Шлях від економіста до директора Департаменту. З 2018 року - заступник міністра.

2017-2018 роки: ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". Посада: заступник гендиректора з економіки та фінансів.

2020 рік: ПрАТ "Укрфінжитло". Генеральний директор.

З серпня 2021 року: перший заступник міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.