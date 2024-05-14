Шольц: Саміт миру у Швейцарії навряд чи призведе до завершення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що український Саміт миру, який наступного місяця прийматиме Швейцарія, навряд чи призведе до завершення конфлікту, повідомляє Радіо Свобода.

"У кращому випадку, це початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною і Росією" , – сказав Шольц в інтерв'ю німецькому тижневику Stern.

За його словами, на саміті обговорюватимуться "безпека атомних електростанцій, експорт зерна, обмін полоненими" і ризик ядерної ескалації. Але канцлер попередив, що "ніхто не повинен мати надмірних очікувань", додавши:

"Ми не ведемо переговори про закінчення війни".

"Ми намагаємося забезпечити участь країн, які не є щирими прихильниками України. Наприклад, Бразилія, Південна Африка чи Китай" , – сказав Шольц, якого цитує AFP.

Конференція, яку українська влада називає Глобальним самітом миру, відбудеться 15–16 червня. Очікується, що від 80 до 100 країн візьмуть участь у зустрічі на розкішному курорті Бурґеншток поблизу міста Люцерн.

У Росії, яку не запросили на саміт, заявляли, що переговори про мир в Україні, заплановані в червні у Швейцарії, не матимуть сенсу без участі Росії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що будь-які дії щодо України, які "ігнорують позицію Росії", "відірвані від реальності".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода