Міноборони Британії: Лондон не будемо підштовхувати Україну до несправедливого миру

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон ніколи не буде підштовхувати Україну до переговорів та мирної угоди з Росією, оскільки рішення про це – справа виключно України, повідомляє Європейська правда.

Коментар Шаппса стосувався матеріалу Sunday Times з посиланням на джерела про те, що очільник МЗС Британії Девід Кемерон нібито переконував Трампа, що нова допомога від США допоможе Україні утримати лінію фронту і створить передумови для того, щоб обидві сторони були зацікавлені домовлятися про припинення війни.

"Немає ніякого сенсу у тому, щоби Британія намагалася переконати Україну тиском чи в інший спосіб погодитися поступитись частиною своєї території. Це справа виключно України" , – наголосив Шаппс.

"Це правильно, що ми надаємо і військову допомогу, і чітку моральну оцінку, що коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну – це завжди неприйнятно. Ми маємо цілковито підтримувати Україну, щоб вигнати Росію з усієї української території" , – зазначив Грант Шаппс.

Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що "Путін повинен зазнати поразки".

Також у вівторок стало відомо, що до Києва приїхала делегація від Лейбористської партії, якій прогнозують перемогу на наступних парламентських виборах у Британії. Її посадовці, відповіданні за питання у сфері оборони і закордонних справ запевнили, що партія рішуче налаштована продовжувати підтримку України.