Майбутній міністр оборони РФ назвав свої пріоритети на посаді

Кандидат на пост міністра оборони РФ Андрій Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення - щоб повністю забезпечити весь бойовий склад усіма видами забезпечення, повідомляє Українська правда.

За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань - забезпечення озброєнням російських угруповань військ у зоні "спецоперації", як продовжує називати війну в Україні Кремль.

Зазначається, що йдеться про постачання найсучаснішої техніки, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників, засобів РЕБ.

Кандидат на пост міністра додав, що "для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій".

Метою в цій ситуації є комплектування Збройних сил РФ, однак мови про мобілізацію нібито не йде.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Шойгу обіймав цю посаду з 2012 року.