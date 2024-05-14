Шольц про надання Україні Patriot: Інші мають взяти приклад з Німеччини

Рішення про передачу Німеччиною третьої системи Patriot для України виявилося непростим. Але це приклад іншим країнам, які повинні йому послідувати. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна.

Канцлер нагадав, що Німеччина зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Як ви знаєте, ми вирішили зараз представити Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити" , - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина сподівається, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу, тому що Україні потрібно більше боєприпасів, артилерії, танків і ППО, і особливо Patriot.

Patriot для України

Україна гостро потребує таких систем ППО, оскільки вони дають змогу збивати російські балістичні ракети та ефективно захищати важливі інфраструктурні об'єкти.

При цьому такими системами володіють не так багато країн у світі. Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща зараз отримує перші системи Patriot, які були замовлені сім років тому. У зв'язку з цим Варшава не може передати ППО Україні.