Макрон підтвердив Зеленському, що братиме участь у саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Еммануелем Макроном. Однією з тем обговорень стала участь Франції у саміті миру, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава української держави у Twitter.

"Провів розмову з Еммануелем Макроном і подякував за підтвердження його участі у саміті миру. Я високо ціную важливу роль Франції у реалізації формули миру, зокрема, пункту щодо ядерної безпеки" , - написав Зеленський.

Він уточнив, що обговорив із Макроном важливість залучення до участі у саміті країн Глобального півдня.

Також у ході розмови було детально розглянуто ситуацію на фронті, зокрема в Харківській області.

"Приділили особливу увагу оборонним потребам України, зокрема, додатковим засобам протиповітряної оборони, артилерії, далекобійним засобам та боєприпасам" , - наголосив Зеленський.

За словами президента України, він подякував французькому колезі за потужну оборонну допомогу та запросив відвідати Київ найближчим часом.

Саміт миру

Варто зауважити, що Україна очікує участі у саміті миру понад 150 країн - їм уже направили запрошення на захід. Зустріч лідерів відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Свою участь, зокрема, підтвердили президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Іспанії Педро Санчес.