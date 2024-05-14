США викрили схему, через яку олігарх Дерипаска хотів отримати $1,5 млрд

Сполучені Штати Америки сьогодні, 14 травня, запровадили санкції проти мережі, яка мала допомогти олігарху Олегу Дерипасці отримати доступ до заморожених 1,5 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій одного російського громадянина і три російські компанії, причетних до спроби ухилення від санкцій.

Зазначається, що непрозорий і складний ймовірний продаж активів міг би розморозити понад 1,5 мільярда доларів, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці та зберігаються у вигляді санкцій.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Нельсон заявив, що Міністерство фінансів продовжить вживати заходів для захисту цілісності режиму санкцій і припинення ухилень з боку Кремля і його олігархів-поплічників.

Деталі схеми

У червні 2023 року Дерипаска узгодив з громадянином Росії Дмитром Олександровичем Бєлоглазовим, власником російської фірми з надання фінансових послуг "Титул", заплановану операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії.

Через кілька тижнів після цієї координації було створено російську фірму з надання фінансових послуг "Іліадіс" як дочірню компанію Titul. На початку 2024 року "Іліадіс" придбала російську інвестиційну холдингову компанію International Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски. США ввели санкції проти цих компаній і Бєлоглазова.

Олег Дерипаска

Російський підприємець, мільярдер. З квітня 2018 року під санкціями США через фінансування проектів диктатора Володимира Путіна.

А з 2022 року вже під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та низки інших країн, через вторгнення Росії в Україну.

Що передувало

У березні видання Reuters писало, що США чинили тиск на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він відмовився від угоди з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

А вже нещодавно Raiffeisen Bank International відмовився купувати пакет акцій на 1,5 млрд євро у пов'язаної з олігархом Дерипаскою компанії.