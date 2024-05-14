У "Центренерго" розповіли про стан ТЕС після російських ударів

На Зміївській і Трипільській ТЕС досі розбирають завали після ракетних ударів 22 березня і 11 квітня - розбір завалів точно буде тривати ще півтора-два місяці, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

"На сьогодні наша діяльність повністю зупиненв. Ми знаходись без виробництва електричної енергії, теплової енергії, наші міста-супутники зараз без гарячої води.

Основний вид діяльності компанії припинено. На сьогодні 100% генерації наших електростанцій зруйновано", - підкреслив Гаркавий.

"Ми ще до кінця не розуміємо масштабів руйнувань. Першочергова задача - розібрати завали, зберегти наших фахівців і продовжувати працювати далі. Жоден працівник на сьогодні не звільнений" , - додав Гаркавий.

За його словами, розбір завалів точно триватиме ще півтора-два місяці.

"Завали дійсно масивні. Це сотні, навіть тисячі тонн бетону, який потрібно прибрати, причому максимально зберігши вціліле обладнання" , - додав технічний директор "Центренерго".

"Ці атаки призвели до знищення основного і допоміжного дороговартісного обладнання - турбін, генераторів, трансформаторів, значних пошкоджень і пожеж.

Найбільш дороговартісні - генератори (майже пів мільярда гривень), трансформатори (близько 200 млн грн), турбіни... Загалом, це дуже дороговартісне обладнання", - розповів Гаркавий.

Нагадаємо:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Трипільська ТЕС забезпечувала електроенергією майже 3 мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях.

До складу "Центренерго" входили три ТЕС, які, по суті, були всіма активами компанії: Трипільська у Київській області, Зміївська у Харківській області та Вуглегірська у Донецькій області.

22 березня 2024 року Зміївська ТЕС була повністю зруйнована. 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС. Таким чином, "Центренерго" втратило 100% генерації.