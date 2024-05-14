Close button

ОВА: Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік

ОВА: Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік
Фото: wikimedia.org

Російська армія 14 травня обстріляла зі ствольної артилерії та міномету прикордоння Чернігівщини, відомо про загиблого чоловіка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень ворог зі ствольної артилерії та міномету атакував село Грем’яч Новгород-Сіверського району.
Внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув мирний місцевий мешканець".

Що передувало:

Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йшлося про диверсійні групи та обстріли.

Новини

Популярні теми форуму

analytics