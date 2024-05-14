ОВА: Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини, загинув чоловік

Російська армія 14 травня обстріляла зі ствольної артилерії та міномету прикордоння Чернігівщини, відомо про загиблого чоловіка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні вдень ворог зі ствольної артилерії та міномету атакував село Грем’яч Новгород-Сіверського району.

Внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув мирний місцевий мешканець".

Що передувало:

Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йшлося про диверсійні групи та обстріли.