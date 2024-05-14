Україна та Люксембург розпочали переговори про гарантії безпеки

Україна веде переговори з Люксембургом щодо укладення договору про гарантії безпеки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Зазначається, що про початок роботи над документом домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді" , — зазначив Жовква.

Під час перемовин сторони ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки.