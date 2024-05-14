Уряд спростив розміщення газових міні електростанцій

Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує процедуру розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж. Знімаємо цілу низку бюрократичних перепон, процедур, аби процес рухався швидше" , - зазначив прем'єр.

Прем’єр зазначив, що після втрати 8 ГВт потужності ситуація в енергосистемі є надзвичайно складною. Наразі Україна змушена покривати дефіцит шляхом імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів.

Пріорітетним завданням уряду є мінімізація ризиків до старту наступного опалювального сезону. Усі ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації

Глава уряду додав, що Україна розраховує також на подальшу активну підтримку від міжнародних партнерів. За його словами, у квітні-травні партнери передали понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки, включно з генераторами, трансформаторами, кабелями, ізоляторами.

Нагадаємо:

Минулої доби, 13 травня, споживання електроенергії в Україні зросло на 8% проти обсягу, спожитого 12 травня. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.