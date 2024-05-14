Блінкен розкрив зміст безпекової угоди між Україною та США

Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення ВПК, повідомляє Ділова столиця.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час виступу в Київському політехнічному інституті.

"У нашій угоді, розрахованій на 10 років, США підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей, від ППО до дронів і до розмінування" , — сказав він.

За його словами, якщо Росія або хтось ще нападе на Україну, то США негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні, щоб скоординувати, як країна може відбити загрозу.

Держсекретар додав, що двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

Україна вже працює зі США над конкретним текстом безпекового документа. Президент Володимир Зеленський заявляв, що угода має бути справді зразковою, яка відповідатиме силі американського лідерства.