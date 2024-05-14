Макрон у розмові з Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі своїм колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ вже найближчими днями, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

Зазначається, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.

Також він детально описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.

Розмова Зеленського і Макрона

Раніше президент Зеленський опублікував інформацію про розмову з Макроном. У його публікації сказано, що Макрон братиме участь у саміті миру.