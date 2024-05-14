Макрон у розмові з Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ
Президент Франції Еммануель Макрон у розмові зі своїм колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для ЗСУ вже найближчими днями, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Єлисейський палац.
Зазначається, що президенти обговорили ситуацію на фронті та потреби в Україні, а сам Макрон засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі країни.
Президент Франції підтвердив рішучість країни надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі.
Також він детально описав Зеленському деталі майбутніх поставок озброєнь для ЗСУ, які заплановані на найближчі дні та тижні.
Розмова Зеленського і Макрона
Раніше президент Зеленський опублікував інформацію про розмову з Макроном. У його публікації сказано, що Макрон братиме участь у саміті миру.
"Я високо ціную важливу роль Франції в реалізації формули миру, зокрема, пункту щодо ядерної безпеки", - написав Зеленський.