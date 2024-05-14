Україна та Хорватія підписали меморандум про допомогу у розмінуванні

Хорватія допоможе Україні в питаннях розмінування. Відповідний меморандум країни підписали у вівторок, 14 травня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки України.

Як зазначається, меморандум був підписаний між Центром досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки України та Хорватським протимінним центром на полях 27-ї річної міжнародної зустрічі національних директорів та радників ООН з протимінної діяльності в Женеві.

Меморандум зокрема передбачає:

обмін досвідом у галузі гуманітарного розмінування;

співпрацю в реалізації інноваційних проєктів у сфері технологій та технік виявлення вибухонебезпечних предметів;

розробку спільних програм навчання та ініціатив з підвищення кваліфікації спеціалістів з гуманітарного розмінування;

посилення адвокації та публічної обізнаності щодо міжнародних стандартів та передових практик у сфері гуманітарного розмінування.

"Вибір партнером Хорватії є невипадковим. Ця балканська країна зазнала значного забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті бойових дій у 1990-х роках. Розмінування там триває досі, але вже наступного року має бути завершене. Тож досвід Хорватії є справді неоціненним для України", - зазначили в управлінні.

Розмінування України

Через вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Також в Україні створили Корпусу демінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5 тисяч фахівців.

До того ж Україна планує залучити більше жінок до розмінування.