Путін підписав указ про призначення нового міністра оборони
Російський правитель Володимир Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрія Білоусова замість Сергія Шойгу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Кремля.
Білоусов до цього був першим віцепрем'єр-міністром.
Також Путін підписав укази про призначення інших міністрів: Мінпромторгу, Мінспорту, Мінтранспорту, Міненерго та Міністерства сільського господарства.
Решта очільників відомств залишилися на своїх позиціях без змін, серед них - міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.
Що передувало:
12 травня стало відомо, що Путін пропонує призначити першого віце-прем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.
Водночас, як повідомляє РИА Новости, Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".
14 травня Білоусов назвав пріоритети на посаді глави Міноборони РФ.