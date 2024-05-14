Російський обстріл Харкова: поранено 21 особу, зокрема троє дітей

У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Національна поліція України, голова ОВА Олег Синєгубов.

"14 травня близько 16:10 військові РФ обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, ворог наніс чотири удари УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 15 гаражів, нежитлова одноповерхова споруда.

В результаті обстрілу постраждали 21 цивільна особа. Серед потерпілих три дитини".

Поліція такж повідомляє, що близько 17:55 окупанти здійснили повторний удар по місту. Відтак у Салтівському районі зафіксували влучання у землю. Також виявлено не розірвану ракету 5В55 - ракета комплексу С-300, яка впала між двома припаркованими автомобілями на прибудинковій території. Без постраждалих.

Станом на 22:55 в Харкові знову було чутно вибухи.

Що передувало:

Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що було влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку.