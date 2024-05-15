Курс валют НБУ на 15 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 14 травня, підвищився на 6 коп. до 39.6799 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 42.8305 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.8102 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.7100 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 10.0328 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.679 900 EUR Євро 42.830 500 GBP Фунт стерлінгів 49.810 200 CHF Швейцарський франк 43,710 000 PLN Польський злотий 10.032 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.