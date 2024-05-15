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Курс валют НБУ на 15 травня

Курс валют НБУ на 15 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 14 травня, підвищився на 6 коп. до 39.6799 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 42.8305 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.8102 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.7100 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 10.0328 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.679 900 +0.0603
EUR Євро 42.830 500 +0.081
GBP Фунт стерлінгів 49.810 200 +0.0995
CHF Швейцарський франк 43,710 000 --0.0154
PLN Польський злотий 10.032 800 +0.0566

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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