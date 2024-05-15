Курс валют НБУ на 15 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 травня 2024 року
Курс долара , порівняно з 14 травня, підвищився на 6 коп. до 39.6799 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 42.8305 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.8102 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 2 коп. до 43.7100 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 6 коп. до 10.0328 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.679 900
|EUR
|Євро
|42.830 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.810 200
|CHF
|Швейцарський франк
|43,710 000
|PLN
|Польський злотий
|10.032 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.