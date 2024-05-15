Євробачення оштрафувало українську команду за футболки

Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом "Free Azovstal Defenders"﻿. Про це заявила українська співачка, представниця України на Євробаченні alyona alyona, повідомляє Ділова столиця.

"Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію.

Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом" , – зауважила артистка.

Аlyona alyona додала, що вона неймовірно рада, що їхній команді вдалося нагадати світу про українських військовополонених.