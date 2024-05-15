Путін знову заявив, що готовий до переговорів і поскаржився на антиросійські санкції
Глава Кремля Володимир Путін напередодні свого візиту до Китаю дав письмове інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, в якому повторив свої наративи щодо війни з Україною, знову зажадав гарантій для країни-агресора Росії і поскаржився на введені санкції. Про це йдеться у тексті інтерв'ю, опублікованому на сайті Кремля, повідомляє Українська правда.
"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії", - йдеться в тексті.
Російський правитель придумав нову проблему в питанні переговорів.
"Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує", - додав диктатор.
Він укотре повторив, що Росія начебто "готова до переговорів", вела їх і навіть начебто досягла певних домовленостей навесні 2022 року в турецькому Стамбулі. Путін намагається переконати, що російських окупантів начебто не вибили з Київської області, а вони самі відійшли в рамках цих домовленостей.
Як відомо, ці заяви про начебто про "зірвану мирну угоду" неодноразово спростовувала українська сторона, зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".
Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".
"Вони не готові до рівноправного, чесного і відкритого діалогу, що ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів одна одної... Натомість західні еліти наполегливо намагаються "покарати" Росію, ізолювати й послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Закривають очі на відродження нацизму, на проведення Україною на нашій території терористичних актів", − поскаржився Путін.