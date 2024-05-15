Путін знову заявив, що готовий до переговорів і поскаржився на антиросійські санкції

Глава Кремля Володимир Путін напередодні свого візиту до Китаю дав письмове інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа, в якому повторив свої наративи щодо війни з Україною, знову зажадав гарантій для країни-агресора Росії і поскаржився на введені санкції. Про це йдеться у тексті інтерв'ю, опублікованому на сайті Кремля, повідомляє Українська правда.

"Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси. Укупі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії" , - йдеться в тексті.

Російський правитель придумав нову проблему в питанні переговорів.

"Головна проблема − це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, судячи з усього, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх придумує" , - додав диктатор.

Він укотре повторив, що Росія начебто "готова до переговорів", вела їх і навіть начебто досягла певних домовленостей навесні 2022 року в турецькому Стамбулі. Путін намагається переконати, що російських окупантів начебто не вибили з Київської області, а вони самі відійшли в рамках цих домовленостей.

Як відомо, ці заяви про начебто про "зірвану мирну угоду" неодноразово спростовувала українська сторона, зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

Путін також похвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але поскаржився, що вони нібито "не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів".