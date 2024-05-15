США можуть відправити в Україну ще одну батарею Patriot – Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot. Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє Європейська правда.
За словами співрозмовників агентства, США хочуть надіслати одну батарею разом з радарами.
Європейські союзники також працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, зазначили джерела.
Як відомо, напередодні, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном сказав, що Україна потребує двох Patriot для захисту Харкова й області.
У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.