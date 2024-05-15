США порадили Китаю відмовитися від підтримки РФ напередодні візиту Путіна

Сполучені Штати радять Китаю припинити підтримку Росії у її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносили з Європою. Так зреагував на запитання про запланований візит Володимира Путіна до Китаю заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Укрінформ.

"Якщо Китай претендує на гарні відносини з Європою та іншими країнами, він не може далі підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є агресія Росії проти України" , - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що це – не лише позиція Сполучених Штатів, таку саму думку чітко оголосили держави G7, союзники по НАТО та країни Євросоюзу.

"Якщо КНР припинить підтримку Росії, їй буде важко підтримувати війну проти України. Жодна країна не повинна давати Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України" , - вказав Пател.

За його словами, Сполучені Штати та інші країни Заходу не можуть повернутися до "бізнесу як зазвичай" з Росією або заплющити очі на явні порушення нею міжнародного права.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай 16 - 17 травня із державним візитом на запрошення Сі Цзіньпіна.