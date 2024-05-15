РФ втратила в Україні ще 1500 військових та 23 артсистеми – Генштаб
За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 1510 військових, 48 бронемашин, 30 безпілотників, 23 артсистеми, 14 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 486 940 (+1510) осіб,
- танків − 7 510 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 14 508 (+48) од,
- артилерійських систем − 12 538 (+23) од,
- РСЗВ − 1 070 (+0) од,
- засобів ППО − 798 (+0) од,
- літаків − 351 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 015 (+30) од,
- крилатих ракет − 2 199 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 955 (+48) од,
- спеціальної техніки − 2 061 (+7) од.