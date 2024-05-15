РФ втратила в Україні ще 1500 військових та 23 артсистеми – Генштаб

За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 1510 військових, 48 бронемашин, 30 безпілотників, 23 артсистеми, 14 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали: