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РФ втратила в Україні ще 1500 військових та 23 артсистеми – Генштаб

РФ втратила в Україні ще 1500 військових та 23 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 1510 військових, 48 бронемашин, 30 безпілотників, 23 артсистеми, 14 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 486 940 (+1510) осіб,
  • танків − 7 510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 14 508 (+48) од,
  • артилерійських систем − 12 538 (+23) од,
  • РСЗВ − 1 070 (+0) од,
  • засобів ППО − 798 (+0) од,
  • літаків − 351 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 015 (+30) од,
  • крилатих ракет − 2 199 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 955 (+48) од,
  • спеціальної техніки − 2 061 (+7) од.

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