Зеленський не поїде до Португалії та Іспанії через ситуацію на фронті – CNN
Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн. Про це повідомля CNN Portugal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.
Не повідомляючи більш конкретних деталей, оточення глави української держави мало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харкові, не рекомендує наразі виїжджати за кордон.
Раніше іспанські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.
При цьому Королівський двір Іспанії підтвердив візит Зеленського і повідомив, що президент відвідає іспанську столицю 17 травня.
Наступ РФ на Харківську область
У ніч на 10 травня російські війська почали наступ на Харківську область у двох напрямках: на Вовчанськ і Липці. Згідно з даними DeepState, російським загарбникам вдалося окупувати кілька населених пунктів.
При цьому начальник ГУР МО Кирило Буданов говорив, що намітилася тенденція до стабілізації ситуації, а "противник уже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти".