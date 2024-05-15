Пентагон: Ситуація на фронті в Україні викликає занепокоєння

У Пентагоні заявили, що наразі ситуація на полі бою в Україні є складною, окупаційна армія РФ наразі намагається просунутись вперед, що викликає занепокоєння. Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону Пат Райдер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, зараз американська сторона наполегливо працює над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують" , – зазначив Райдер.

Відповідаючи на питання, що могло стати причиною загострення ситуації, представник Пентагону сказав, що це була сукупність різних факторів, одним з яких стала затримка із схваленням допомоги з боку США.

"Зрозуміло, що у вас є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння" , – підкреслив Райдер.

Нагадаємо, на тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.