Блінкен розповів, що США зроблять із замороженими активами РФ

Сполучені Штати Америки збираються використати заарештовані російські активи для фінансування відновлення України.﻿ Це підтвердив державний секретар США Ентоні Блінкен, слова якого цитує CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

"Американський Конгрес надав такі повноваження щодо конфіскації російських активів у США і у нас є намір це зробити" , ‒ зазначив посадовець і підкреслив, що РФ має заплатити за завдані збитки.

Блінкен додав, США та інші країни G7 працюють над механізмом, який дозволить використати інші заморожені активи на користь України.

Як пише Financial Times, Україна продовжує наполягати на повному вилученні російських активів, але офіційні особи G7 у приватному порядку заявляють, що це питання більше не розглядається. Замість цього вони вивчають альтернативні способи отримання фінансування із заморожених коштів.

Що буде з арештованими активами РФ, вирішуватиметься в червні на саміті «Великої сімки».