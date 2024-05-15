Росіяни повідомили про пожежу на території військової частини ФСБ під Москвою

У російському місті Балашиха поблизу Москви сталася пожежа на електропідстанції військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання. Місцева влада повідомила про "коротке замикання", деякі медіа пишуть про підпал.

Сталося це увечері 14 травня. Інцидент підтвердив мер Сергій Юров. За його словами, екстреним службам вдалося загасити пожежу та відновити постачання електроенергії споживачам. Про наслідки займання він не повідомив.

За інформацією росЗМІ, вогонь спалахнув на території заводу "Прогрес", де знаходиться військова частина 35533, що входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ. Центр займається розробкою, тестуванням та виготовленням електронних носіїв різних програм для військового комплексу Росії та інших компаній.