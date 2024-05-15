Посол у Польщі розповів, на якому етапі підготовка безпекової угоди

Українська і польська сторона працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це розповів посол України у Польщі Василь Зварич, повідомляє Радіо Свобода.

За словами дипломата, днями з візитом у Варшаві був перший заступник міністра України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив саме цьому питанню".

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше" , – сказав Зварич.

За словами посла, зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні. Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа:

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено".

На думку посла, "угода з Польщею буде амбітною, оскільки це найближчий сусід і Польща вже багато допомагає Україні у військовому плані". За словами Зварича, "лише мілітарної допомоги для України Польща передала майже на 4 мільярди євро".

"Робота величезного логістичного хабу в Ясьонці, навчання наших військових – багато інших таких аспектів, які навіть без цієї угоди про гарантії Польща уже робить. Це ті елементи, які інші країни прописують, а Польща робить, але ми це ще покладемо на папір" , – зазначив посол Зварич.

За словами дипломата, "підписавши цю угоду, у разі прямої загрози безпеці Україні або Польщі буде чіткий алгоритм дій".

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