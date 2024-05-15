Біля Вовчанська та Лук'янців точаться бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції – Нацгвардія

В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківському напрямку тривають бої, російські окупаційні війська намагаються здобути тактичну перевагу. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє Ліга.net.

"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА" , – заявив він.

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега" відмічають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини.

Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.