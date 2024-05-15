Швеція заявила про готовність розглянути відправку військ до України, але з умовою

Наразі Швеція не планує відправляти свій військовий персонал до України, але є одна умова, за якої країна може розглянути таке рішення. Посилаючись на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона, пише Breaking Defense, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави оборонного відомства Швеції Пола Йонсона, якщо від країн-членів НАТО надійде така пропозиція, тоді його держава розглядатиме питання відправлення своїх військ до України.

Йонсон зазначив, що країни, які брали участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України у лютому 2024 року, не мали єдиної позиції щодо відправлення військ в Україну.

Крім цього, він додав, що наразі конкретних пропозицій з цього питання немає.