У Пекіні розповіли про очікування від візиту Путіна

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили про очікування від візиту російського президента Володимира Путіна, повідомляє Радіо Свобода.

"Це перший державний візит після початку його (Путіна – ред.) нового президентського терміну. Під час візиту Сі і Путін обміняються думками щодо двосторонніх відносин, співпраці в різних сферах, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес у світлі 75-ї річниці китайсько-російських дипломатичних відносин" , – сказав на брифінгу речник міністерства Ван Веньбінь.

За його словами, цей візит відбудеться на запрошення лідера Китаю.

14 травня в Кремлі повідомили, що перший закордонний візит після пʼятого вступу на посаду президента РФ Володимир Путін здійснить до Китаю. Державний візит до КНР запланований на 16–17 травня.

Хоча Китай заявляє, що є нейтральною стороною, його критикують за відмову засудити Москву за її повномасштабне вторгнення в Україну. За останні роки Китай і Росія розширили економічне співробітництво і дипломатичні контакти, а після повномасштабного вторгнення в Україну їхнє стратегічне партнерство лише посилилося.

Пекін раніше висунув свій "мирний план" із 12 пунктів із закликом до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

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